Policial penal é morto durante assalto em mercantil; bandido fez refém

Servidor teria reagido à ação de criminosos e acabou baleado; um suspeito fez refém, mas foi capturado pela polícia

Por SELES NAFES, de Macapá

Um policial penal do Amapá foi morto durante um assalto, no fim da tarde deste domingo (4), no bairro do Muca, na zona sul de Macapá. Colegas de profissão ouvidos pelo Portal SelesNafes.Com informaram que ele teria reagido à ação dos bandidos, mas acabou sendo baleado.

O crime ocorreu no fim da tarde, no mercantil que pertencia ao policial, localizado no conjunto Hospital de Base. Segundo fontes da Polícia Penal, seriam quatro criminosos em duas motocicletas.

Durante a fuga, um deles acabou sendo encurralado pela polícia e fez uma refém, que depois foi libertada sem ferimentos. Num vídeo que circula em grupos é possível ouvir a refém pedindo para que a polícia não atirasse. O bandido se rendendo após negociações com uma equipe da Polícia Militar.

Wildison Pantoja não teve chance de ser socorrido. O Samu atestou o óbito no local. Ele estava na Polícia Penal desde 2003 e havia inaugurado o mercantil em novembro passado.