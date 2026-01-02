Possível erro médico será investigado após idoso alérgico receber injeção de Voltaren em Santana

Hospital Estadual afirma que abriu apuração interna; paciente de 87 anos está intubado há três dias após sofrer parada cardíaca

Por SELES NAFES

O Hospital Estadual de Santana, município a 17 km de Macapá, informou que abriu uma apuração interna para avaliar o atendimento prestado ao idoso Juacy Santos, de 87 anos, que permanece internado em estado grave após receber uma injeção de Voltaren (diclofenaco de sódio), medicamento ao qual é alérgico. A família afirma que a restrição constava no formulário de triagem e, mesmo assim, o fármaco foi prescrito pelo médico de plantão e a aplicado pela equipe de enfermagem.

De acordo com familiares, após a aplicação do medicamento, o idoso apresentou uma reação alérgica severa e sofreu uma parada cardíaca. Ele foi levado para a UTI, onde está intubado há três dias. Os parentes informaram que pretendem levar o caso ao Ministério Público.

A alergia ao diclofenaco, segundo a família, estava registrada de forma clara na ficha de atendimento inicial (mostra mostra foto acima). A suspeita é de falha no protocolo de segurança do paciente.

Posição do hospital

Em nota oficial, o Hospital Estadual de Santana afirmou que o paciente “segue recebendo toda a assistência necessária da equipe de intensivistas” e que a Ouvidoria acompanha a família “oferecendo acolhimento, orientação e informações de forma respeitosa e transparente”.

A unidade confirmou a abertura de uma apuração interna “criteriosa para avaliar o atendimento realizado, para que sejam tomadas as medidas cabíveis”.

O hospital encerra a nota afirmando:

“Reafirmamos nosso compromisso com a vida, com a segurança do paciente e com o respeito às famílias que confiam em nosso trabalho.”