Presidente do TCE antecipa eleição em um ano e é o único candidato inscrito

Reginal Ennes repete estratégia já usada por Michel JK e por dirigentes do Legislativo amapaense

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá

O presidente do Tribunal de Contas do Amapá (TCE), conselheiro Reginaldo Parnow Ennes, decidiu antecipar em um ano a eleição para a mesa diretora da Corte. A votação, que definirá a gestão do biênio 2027/2028, foi marcada para o dia 11 de fevereiro de 2026. A iniciativa segue uma prática já adotada anteriormente por outras gestões do tribunal e também por presidentes de casas legislativas do estado, que costumam organizar a sucessão com antecedência em momentos de estabilidade.

A convocação oficial foi feita no Diário Oficial Eletrônico no último dia 23. O ato tem base na Lei Complementar nº 010/1995, no Regimento Interno do TCE e na Resolução Executiva nº 083/2021 da própria Corte. Na prática, o edital abre o processo eleitoral interno entre os conselheiros para escolha dos cargos de presidente e vice-presidentes que comandarão o tribunal a partir de 2027.

Também já foi admitida a inscrição de uma chapa única para a disputa. O grupo é formado pelo próprio Reginal Ennes, candidato à reeleição na presidência; pelo conselheiro Regildo Wanderley Salomão, para o cargo de 1º vice-presidente; e pela conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço, como 2ª vice-presidente.

A candidatura foi protocolada dentro do prazo e considerada regular pela Secretaria do Pleno e Deliberações, que confirmou o cumprimento das exigências previstas nas normas internas.