Primeiro paciente do Centro de Radioterapia do Amapá recebe alta

João Pantoja, de 73 anos, concluiu o tratamento contra o câncer sem precisar sair do estado

De Macapá (AP)

O primeiro paciente a completar tratamento no Centro de Radioterapia do Amapá recebeu alta nesta sexta-feira (9), consolidando o início de um serviço inédito no estado que promete transformar o atendimento oncológico local.

João Pantoja, de 73 anos, natural de Afuá (PA), encerrou um longo ciclo de tratamento contra o câncer na nova unidade instalada em Macapá, onde passou as últimas semanas realizando as sessões sem precisar se deslocar para fora do estado. Ele foi acompanhado pela esposa e duas filhas e, ao deixar a unidade, tocou o chamado “sino da vitória”, símbolo de superação na radioterapia.

“A emoção é muito grande. Não dá para imaginar o quanto eu estou feliz por estar vencendo essa batalha tão triste… aqui fui muito bem tratado e não tenho nada do que me queixar”, disse Pantoja ao ser liberado pelo corpo médico.

O Centro, inaugurado há pouco mais de um mês, já realizou dezenas de consultas e iniciou tratamentos de vários pacientes, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos para tratamento fora do Amapá. A entrega da unidade contou com a articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União).

Em visita a seu João, o governador Clécio Luís elogiou o avanço representado pela alta e ressaltou a humanização no cuidado, afirmando que a nova oferta de serviços representa um tratamento feito com dedicação e carinho.