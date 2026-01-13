Promotor de justiça irmão do prefeito de Macapá é afastado do cargo

Decisão foi publicada no diário oficial do CNPM; decisão não especifica motivo, mas João Paulo Furlan é alvo num processo eleitoral que apura compra de votos

Por SELES NAFES

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) determinou o afastamento cautelar do promotor de Justiça do Amapá João Paulo Furlan, irmão do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), por um prazo inicial de 60 dias. Ele é alvo de uma reclamação disciplinar que corre em sigiloso.

A decisão foi publicada no Diário Eletrônico do CNMP, na edição do último dia 13 de janeiro, e aponta que há “indícios suficientes de materialidade e autoria” de infrações disciplinares supostamente cometidas pelo membro do Ministério Público do Estado do Amapá, levando à abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Apesar do afastamento, o CNMP não detalha publicamente os fatos que motivaram a decisão, justamente por se tratar de um procedimento sob sigilo.

No entanto, João Furlan é um dos principais alvos de investigação federal que apura compra de votos nas eleições municipais de 2020. O inquérito, que resultou em operação da PF em 2022, envolve suspeitas de organização para aliciamento e transporte de eleitores. Dias depois da operação, ele pediu exoneração da chefia de gabinete da procuradoria geral.

Mesmo sem narrar o caso em detalhes, o documento menciona que o promotor é acusado de condutas que, em tese, configurariam violações disciplinares e administrativas, como:

prática de atos que configurariam improbidade administrativa ;

descumprimento de deveres funcionais ;

conduta pública e privada incompatível com o cargo;

incidência de vedação ao exercício de atividade político-partidária, entre outras hipóteses.

O promotor está proibido de entrar em dependências do MP, com exceção para atos autorizados, e de acessar os sistemas informatizados do órgão durante o período.

A medida, assinada pelo corregedor nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa, determina que as providências sejam submetidas posteriormente ao plenário do CNMP.

Procurado para comentar o assunto, o MP ficou de se posicionar ainda hoje. O promotor ainda não divulgou nenhuma manifestação pública.