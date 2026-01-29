Promotores pedem que marido que matou enfermeira vá a júri popular e pague indenização

Denúncia por feminicídio foi apresentada no caso de Paula Barroso, morta com tiro na cabeça na zona rural de Macapá

De Macapá (AP)

O Ministério Público do Amapá apresentou nesta quarta-feira (28) denúncia contra Alciderico Santos Moreira, acusado de matar a esposa com um tiro na cabeça em um balneário na zona rural de Macapá. Ele foi denunciado por feminicídio e porte ilegal de arma de fogo, e o MP também pediu que a Justiça fixe um valor mínimo de indenização por danos morais à família da vítima, que deixou dois filhos.

O crime ocorreu no último domingo (25), no Ramal do Bonito, Km 15. A denúncia é assinada pelos promotores de justiça Hélio Paulo Furtado e Carolina Oliveira. Segundo o Ministério Público, Benedita de Jesus Barroso da Costa, conhecida como “Paula Barroso” (nome usado quando foi miss), foi morta em contexto de violência doméstica e familiar, motivado por ciúmes, sentimento de posse e disputa patrimonial.

De acordo com as investigações, a enfermeira vivia um ciclo de violência, com registros de agressões físicas e ameaças feitas por áudios, que agora integram o processo. Para os promotores, o crime foi qualificado tanto pela condição de a vítima ser mulher quanto pelo uso de recurso que dificultou sua defesa.

Diante da gravidade dos fatos, o MP deixou de propor a “não persecução penal”, ou seja, ele não terá o direito a um acordo para não ser processado. Os promotores também pediram que o caso seja julgado pelo Tribunal do Júri.

No mesmo dia em que a denúncia foi protocolada, os promotores receberam os pais de Paula e outros familiares na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Araxá. Durante a reunião, o Ministério Público prestou solidariedade institucional, esclareceu os próximos passos do processo e reforçou que adotará todas as medidas legais cabíveis para a responsabilização do acusado, com respeito ao devido processo legal.