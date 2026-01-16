PT perde comando do Ibama no Amapá

Débora Thomaz, indicada pelo PDT, assume lugar de Bernardino Nogueira dos Santos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A troca no comando do Ibama no Amapá, efetivada esta semana, evidencia a ampliação do prestígio do PDT no governo federal, em especial do deputado federal Dorinaldo Malafaia. Partiu dele a indicação da nova superintendente do instituto, Débora de Oliveira Thomaz.

A mudança foi publicada ontem (14) no Diário Oficial da União, por meio de portaria assinada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Débora pertence a uma família de políticos — é filha do veterano de mandatos e ex-vereador Caetano Thomaz —, mas também possui especializações na área e experiência em gestão ambiental.

A nova superintendente é analista ambiental de carreira do governo do Estado, dirigiu a fiscalização do Imap, Pescap, e comandou o Bioparque da Amazônia, quando o local ainda se chamava Parque Zoobotânico de Macapá.

Bernardino, que é assistente administrativo na Secretaria de Educação do Estado (Seed), era indicação do primo e presidente do PT no Amapá, o ex-deputado federal Antônio Nogueira, e estava no comando do órgão desde o início do atual mandato do presidente Lula.