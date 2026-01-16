INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE

PT perde comando do Ibama no Amapá

16, janeiro, 2026
Débora Thomaz, indicada pelo PDT, assume lugar de Bernardino Nogueira dos Santos
Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A troca no comando do Ibama no Amapá, efetivada esta semana, evidencia a ampliação do prestígio do PDT no governo federal, em especial do deputado federal Dorinaldo Malafaia. Partiu dele a indicação da nova superintendente do instituto, Débora de Oliveira Thomaz.

A mudança foi publicada ontem (14) no Diário Oficial da União, por meio de portaria assinada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Débora pertence a uma família de políticos — é filha do veterano de mandatos e ex-vereador Caetano Thomaz —, mas também possui especializações na área e experiência em gestão ambiental.

A nova superintendente é analista ambiental de carreira do governo do Estado, dirigiu a fiscalização do Imap, Pescap, e comandou o Bioparque da Amazônia, quando o local ainda se chamava Parque Zoobotânico de Macapá.

Bernardino, que é assistente administrativo na Secretaria de Educação do Estado (Seed), era indicação do primo e presidente do PT no Amapá, o ex-deputado federal Antônio Nogueira, e estava no comando do órgão desde o início do atual mandato do presidente Lula.

Seles Nafes
