Quase 80 mil famílias do Amapá perdem desconto na conta de luz por falta de cadastro

Mesmo atendendo aos critérios, famílias com CadÚnico atualizado ainda não informaram unidade consumidora e deixam de receber benefício

Da REDAÇÃO

Mais de 77 mil famílias do Amapá que têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica ainda não recebem o desconto na conta de luz por falta de cadastro. Dados da CEA Equatorial apontam que, das 185.342 famílias com Número de Inscrição Social (NIS) ativo e CadÚnico atualizado no estado, apenas 107.410 estão incluídas no programa.

Outras 77.932 famílias atendem aos critérios, mas não informaram a unidade consumidora, etapa essencial para a concessão do benefício. A Tarifa Social garante descontos na fatura de energia para famílias de baixa renda, idosos ou pessoas com deficiência que recebem o BPC, além de indígenas e quilombolas cadastrados no CadÚnico.

Somente em 2025, 49.715 beneficiários atualizaram seus dados nos CRAS, porém apenas 12.294 informaram o número da conta contrato. A CEA Equatorial orienta que os consumidores procurem o CRAS ou os pontos de atendimento da concessionária para regularizar a situação e garantir o desconto, apresentando uma fatura de energia e o número da conta contrato.

