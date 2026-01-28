‘Quero ser igual ela’: o adeus do filho de 10 anos à ex-miss morta pelo marido

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O último adeus à enfermeira e ex-miss Benedita de Jesus Barroso, de 30 anos, carinhosamente conhecida como Paula Barroso, foi marcado por cenas de profunda tristeza e indignação nesta terça-feira (27). O sepultamento, realizado no Cemitério São Francisco de Assis, reuniu familiares e amigos que, entre lágrimas, cobraram punição rigorosa para o autor do crime.

A cena que mais sensibilizou os presentes foi a despedida do filho mais velho, Anthony Guilherme, de 10 anos. Em prantos ao lado do caixão, o menino tocou o rosto da mãe em um gesto final de carinho. Em breve conversa com a reportagem, Anthony relembrou o vínculo com a mãe por meio do esporte.

“Estou muito triste. Ela que me ensinou a jogar bola e quero ser jogador de futebol igual a ela”, disse o garoto, referindo-se aos treinos e partidas que Paula costumava disputar e para os quais sempre levava os filhos.

Enquanto a família se despedia no cemitério, o desfecho da audiência de custódia de Alderico Santos Moreira, de 51 anos, conhecido como “Alcir Santos”, trazia um alento em meio ao luto. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, determinando a transferência imediata do acusado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Alcir é acusado de matar a esposa com um tiro na cabeça no último domingo (25), na comunidade do Bonito.

A decisão judicial foi recebida com alívio pelos manifestantes que, horas antes, realizaram um ato em frente ao Fórum de Macapá. Com cartazes e gritos de ordem, o grupo — que contou com o apoio de familiares de outras vítimas de feminicídio — exigia que o suspeito permanecesse preso.

“Ele não matou só ela, ele me matou também. Quando fez isso, não lembrou dos filhos”, desabafou Dinair Barroso, irmã da vítima.

Legado e amparo familiar

O avô materno das crianças, Raimundo Viegas, reafirmou o compromisso da família em proteger os netos de 7 e 10 anos.

“Momento muito difícil, que nenhum pai deveria passar. Agora o que resta é cuidar dos filhos dela e lutar pela memória dela”, afirmou o pai de Paula.

Ele também demonstrou confiança nas investigações, pedindo que o Ministério Público apure a possível participação de outras pessoas que possam ter colaborado na fuga ou no contexto do crime.

Paula Barroso estava em uma fase de plena ascensão pessoal e profissional. Recentemente formada em Enfermagem e coroada Rainha Interdistrital em 2023, ela utilizava suas redes sociais para incentivar outras mulheres e mães a buscarem seus sonhos. Agora, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), segue com as investigações para contestar a versão de “disparo acidental” apresentada pelo acusado.