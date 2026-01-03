Randolfe renova críticas a Maduro, mas diz que EUA violaram direito internacional

Senador afirma que condena o regime venezuelano, porém considera o ataque dos EUA uma violação à Carta da ONU

Macapá (AP) – O líder do governo Lula no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), voltou a criticar o regime de Nicolás Maduro, mas se posicionou contra o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. A manifestação foi feita neste sábado (3), em meio à repercussão internacional do episódio.

Em sua declaração, ele afirmou que “um erro não justifica outro”, ressaltando que sempre criticou a postura ditatorial do governo de Nicolás Maduro, a qual classificou como condenável. Apesar disso, destacou que a situação política da Venezuela não legitima a violação da soberania nacional por parte do governo americano.

Randolfe classificou o ataque como uma afronta ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas, que estabelece princípios de respeito mútuo entre os países com o objetivo de “evitar a barbárie”. No início da tarde, o presidente Donaldo Trump revelou que a Venezuela será governada pelos Estados Unidos até uma transição justa, e anunciou a entrada de empresas petrolíferas americanas no país.

Segundo o senador, o episódio cria um precedente perigoso para a comunidade internacional. Ele defendeu que conflitos entre nações devem ser resolvidos por meio de diálogo e cooperação diplomática — e não por ações militares.