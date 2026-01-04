Rastreador denuncia deslocamento de moto furtada e suspeito é preso durante cerco

Proprietária monitorava veículo em tempo real e guiou equipes até o local; homem ficou exaltado ao ser abordado

Por RODRIGO DIAS, de Macapá

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na detenção de um suspeito na madrugada deste domingo (4), na Zona Norte da capital. O veículo, uma Honda Bros de cores preta e vermelha, havia sido levado de um posto de combustíveis na noite de sábado (3).

De acordo com o capitão Adriano Almeida, do 2º BPM, a equipe do sargento Zeeyden realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Açaí quando foi abordada pela proprietária do veículo.

A vítima informou aos policiais que o furto ocorrera poucas horas antes e que estava monitorando o deslocamento da moto por meio de um dispositivo de rastreamento. Com a localização exata em mãos, os militares solicitaram apoio de outras viaturas da área para realizar um cerco tático.

Durante a incursão, a motocicleta foi avistada sendo conduzida por um homem. Ao receber ordem de parada, o condutor — identificado posteriormente como João de Jesus dos Santos, de 52 anos — obedeceu à abordagem, mas apresentou comportamento agressivo.

“Em razão do indivíduo apresentar-se com ânimos exaltados, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe e do próprio conduzido, conforme determina a Súmula Vinculante nº 11 do STF”, explicou o relatório da ocorrência.

Após a imobilização e identificação do suspeito, a ocorrência foi encaminhada ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) do Pacoval. A vítima e o infrator foram apresentados ao delegado de plantão para as medidas cabíveis, e a motocicleta foi devolvida à proprietária após os trâmites legais.