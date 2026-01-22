Reincidente no tráfico de drogas se exalta e é algemado pela PM

Ação do 2º Batalhão flagrou movimentação suspeita em área escura e conhecida pelo tráfico no bairro Pedrinhas

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem reincidente no crime de tráfico de drogas foi preso durante a Operação Protetor, nesta quarta-feira (22), no bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá. O flagrante ocorreu quando uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do sargento Hemerson Maciel, avistou um grupo de indivíduos em atitude suspeita, aglomerado em frente ao Conjunto Habitacional Vilas dos Oliveiras, em uma área de pouca iluminação e conhecida pela intensa movimentação do tráfico.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos começaram a fugir em debandada, o que aumentou ainda mais a suspeita dos militares. Diante da situação, os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram capturar um dos indivíduos, identificado como Sebastião Gonçalves da Costa Júnior, de 23 anos.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 16 porções de entorpecentes escondidas nos bolsos da bermuda: quatro pedras de crack e 12 porções de maconha, todas embaladas individualmente em sacos plásticos transparentes, prontas para a venda e exalando forte odor característico.

Após consulta ao sistema, foi constatado que Sebastião já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime, reforçando a suspeita de reincidência no tráfico de drogas.

Ainda segundo a PM, foi necessário o uso de algemas, já que o suspeito apresentava comportamento extremamente exaltado durante a abordagem.