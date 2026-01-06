Rodoviários da Sião Thur anunciam greve após 5 meses de salários atrasados

Categoria denuncia descumprimento de direitos trabalhistas, acusa prática antissindical e alerta para impactos no transportea partir de sexta-feira.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Os passageiros que utilizam o transporte coletivo entre os municípios de Macapá e Santana devem se preparar para transtornos na próxima sexta-feira, 9 de janeiro. Em assembleia liderada pelo Sindicato dos Condutores dos Trabalhadores das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (SINCOTTRAP), os funcionários da empresa Sião Thur decidiram deflagrar greve por tempo indeterminado.

A paralisação atinge diretamente as linhas que conectam as duas maiores cidades do estado via Fazendinha, Coração e KM-09. De acordo com o sindicato, a medida é uma resposta a uma série de descumprimentos trabalhistas que teriam chegado a um ponto insustentável.

Segundo o ofício protocolado junto à empresa à Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) e ao Ministério do Trabalho, a categoria enumera uma série de irregularidades graves.

O documento aponta que os trabalhadores enfrentam cinco meses de salários atrasados e o não pagamento integral do 13º salário, cujas parcelas deveriam ter sido quitadas até o dia 20 de dezembro.

Além disso, o sindicato denuncia o não recolhimento de encargos sociais como FGTS e INSS, além de atrasos no pagamento de férias.

A situação é agravada por denúncias de retaliação e prática anti-sindical, com o registro indevido de faltas para funcionários que participaram de protestos no último dia 31 de dezembro, mesmo após terem cumprido a maior parte de suas jornadas.

“Os trabalhadores estão em um ato de desespero. A empresa adota uma postura intransigente e procrastinadora”, afirmou o presidente do SINCOTTRAP, Max Delis de Oliveira Pereira.

Para cumprir a Lei de Greve (Lei 7.783/89), que rege serviços essenciais, a categoria informou que manterá um contingente mínimo em operação: 70% da frota parada e 30% da frota em circulação para atender a população.

A paralisação está prevista para começar às 00h do dia 9 de janeiro. Segundo Max Delis, todos os protocolos legais já foram realizados.

“Todos os órgãos competentes já estão sabendo. A empresa foi notificada da decisão que os trabalhadores tomaram: é paralisação”, reforçou o líder sindical.

O outro lado

Até o fechamento desta matéria, a empresa Sião Thur não havia se pronunciado oficialmente sobre os atrasos citados ou sobre o plano de contingência para a sexta-feira. O espaço segue aberto para posicionamento.