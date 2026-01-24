Rotam prende integrante do PCC e apreende “mochila do tráfico”

Suspeito foi detido no bairro Paraíso após tentativa de fuga ao avistar a viatura policial

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Rotam colocou atrás das grades um integrante da facção criminosa PCC e retirou de circulação uma verdadeira “mochila do tráfico” durante patrulhamento na cidade de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

A prisão aconteceu nesta sexta-feira (23), no bairro Paraíso, após uma denúncia anônima apontar que um homem estaria vendendo drogas no canto de uma quitinete, na Avenida 7 de Setembro.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um suspeito que, ao notar a presença da viatura, tentou fugir correndo para dentro de uma residência. O homem foi identificado como Ronaldo Cardoso Machado.

Com autorização do pai do suspeito, a equipe entrou no imóvel e realizou buscas no quarto onde ele havia se escondido. No bolso de Ronaldo, os policiais encontraram porções de entorpecentes.

Sobre a cama, uma mochila preta chamou atenção: dentro dela havia mais drogas, uma balança de precisão e um triturador, evidenciando a prática do tráfico.

Sem saída, Ronaldo Cardoso confessou aos policiais que faz parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.