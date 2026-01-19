Soldado do Exército morre em acidente na Rodovia Centenário

Jovem militar de 20 anos estava de folga e seguia para casa quando perdeu o controle da motoneta

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um soldado do Exército Brasileiro morreu na madrugada desta segunda-feira (19) após perder o controle da motoneta que conduzia na Rodovia Centenário, zona norte de Macapá. O acidente aconteceu por volta de 3h30.

Lucas Rodrigues Pantoja, de 20 anos, era morador do bairro Brasil Novo. Ele estava de folga e seguia para casa quando o veículo 50cc saiu da pista e bateu violentamente contra um poste metálico no canteiro central.

Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual, o rastro deixado na via indica que o militar perdeu o controle da direção. O Samu foi acionado, mas Lucas já estava sem vida quando a equipe chegou.

Um outro militar que passava pelo local reconheceu o colega e informou que Lucas servia ao Exército havia quase três anos. O laudo que vai apontar a dinâmica do sinistro e deverá ser emitido pela Polícia Científica em até 30 dias.

Moradores da região relataram que é comum a travessia de animais no trecho durante a madrugada.