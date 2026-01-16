Stalker usava números de telefone diferentes para perseguir ex-companheira, diz polícia

Suspeito usava vários números de telefone e chegou a se passar por outra pessoa para continuar ameaçando a vítima, segundo a DEAM

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) prenderam um homem de 43 anos por descumprimento de medida protetiva, além de ameaçar e perseguir a ex-companheira. A ordem judicial foi cumprida nesta sexta-feira (16), em Macapá.

Segundo a delegada Marina Guimarães, o investigado usava vários números de telefone, chegando a se passar por outra pessoa para continuar entrando em contato com a vítima. Ele também circulava com frequência em locais próximos à rotina dela, o que aumentou o medo e a sensação de insegurança.

A mulher relatou que acionou o botão do pânico diversas vezes e afirmou temer pela própria integridade física e moral. Com base nas denúncias, a polícia adotou as medidas necessárias para garantir a proteção da vítima e cumprir as determinações judiciais.

O mandado de prisão, expedido pela Vara de Violência Doméstica de Macapá, foi cumprido no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul da capital.

A delegada também destacou que, nesses casos, a denúncia imediata é fundamental para permitir a ação rápida da polícia e evitar a escalada da violência.