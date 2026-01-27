Suspeito de comandar tráfico no Novo Horizonte é preso em flagrante

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma ação da Polícia Civil do Amapá resultou na prisão em flagrante de um homem de 30 anos, suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, nesta terça-feira (27).
A operação foi desencadeada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), após denúncias anônimas apontarem que o imóvel funcionava como ponto de venda de entorpecentes.
Com base nas informações, o chefe da Denarc, delegado Leonardo Alves, representou ao Judiciário, que autorizou o mandado de busca e apreensão.
Durante as incursões, os agentes localizaram porção de drogas e algumas substâncias usada para diluição do entorpecente, além de dinheiro em espécie e uma balança de precisão. Diante do flagrante, o suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas . Ele segue à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.