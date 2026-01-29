PORTO GRANDE

Suspeito de tentativa de feminicídio e estupro de vulnerável é procurado pela polícia no Amapá

29, janeiro, 2026
Adriano Souza Ferreira tem mandado de prisão em aberto por descumprir medida protetiva e ameaçar de morte a ex-companheira
De Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá divulgou a imagem de Adriano Souza Ferreira, conhecido como “Neném” ou “Mucurinha”, de 26 anos, e pede o apoio da população para localizá-lo. Ele é investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência e possui mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Única de Porto Grande.

De acordo com o delegado Aldarlon Santos, titular da Delegacia de Polícia de Porto Grande (DPPG), o suspeito vem ameaçando de morte a ex-companheira desde o início de 2026, por não aceitar o fim do relacionamento, mesmo após determinações judiciais para manter distância da vítima.

Suspeito acumula antecedentes por violência doméstica e é investigado por ameaçar de morte a ex-companheira, mesmo após decisão judicial de proteção. Foto: Divulgação PC-AP

A Polícia Civil informou ainda que Adriano possui diversos antecedentes no contexto da violência doméstica. Em 2023, ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e, em 2025, indiciado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, além de registros por lesão corporal e perseguição.

Informações que possam contribuir para a localização do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp da Delegacia de Polícia de Porto Grande, no número (96) 99110-9217. A Polícia Civil garante sigilo absoluto ao denunciante.

Seles Nafes
