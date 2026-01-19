Suspeitos dizem que receberiam R$ 100 para buscar droga em porto

Abordagem ocorreu após informações da Inteligência durante operação; ocupantes tentaram fugir e a droga foi encontrada dentro do veículo

De Macapá, AP

Ocupantes de um carro apreendido com um tablete de substância semelhante à cocaína relataram que foram contratados por R$ 100 para buscar uma encomenda no Porto do Grego, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá. A abordagem foi feita pela Polícia Militar do Amapá na tarde de domingo (18), por volta das 17h, durante a Operação Protetor.

De acordo com a PM, equipes da Patamo chegaram até o veículo após informações do setor de Inteligência sobre a chegada de um carregamento de drogas ao porto. O material estaria sendo transportado em um Siena preto, que tentou fugir ao perceber a aproximação policial, mas acabou interceptado.

Durante a revista no interior do carro, os militares encontraram um tablete grande do entorpecente. Questionados sobre a origem da droga, os ocupantes afirmaram que foram recrutados por uma mulher apenas para buscar a encomenda.

Eles disseram ainda que não sabiam qual seria o destino final do entorpecente e que receberiam novas instruções posteriormente por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp.

O material apreendido foi encaminhado ao Ciosp, onde o caso foi registrado para os procedimentos legais cabíveis.