Trabalhador escapa de tiro, é atingido por facada e morre ao buscar ajuda

Crime ocorreu quando a vítima retornava do trabalho no bairro Brasil Novo

Por RODRIGO DIAS

A violência fez mais uma vítima no Amapá. Na noite desta segunda-feira (5), Erinelson da Conceição Siqueira, de 40 anos, foi assassinado com um golpe de faca no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a vítima retornava do trabalho quando foi interceptada por criminosos em um veículo branco na Avenida Caneleira.

Testemunhas relataram que os suspeitos já aguardavam a passagem de Erinelson. Durante a abordagem, um dos criminosos tentou efetuar um disparo de arma de fogo, mas a arma falhou. Diante da falha, um dos infratores desferiu um golpe de faca certeiro no peito da vítima, atingindo a região do coração.

Mesmo gravemente ferido, Erinelson ainda conseguiu correr por alguns metros em busca de ajuda, mas caiu ensanguentado na Avenida Brasil Novo, em frente a uma academia de musculação.

A equipe do sargento H. Maciel, acionada via CIODES, chegou rapidamente ao local e solicitou apoio médico urgente devido à grande perda de sangue. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os protocolos de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda em via pública.

A Polícia Científica (POLITEC) realizou a perícia técnica e a remoção do corpo. Segundo informações policiais, a vítima não possuía passagens pelo sistema prisional.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de um possível acerto de contas motivado por um desentendimento ocorrido na semana passada.

O caso agora está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que busca identificar os autores e a motivação exata do crime.