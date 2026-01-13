Trabalhador morre prensado por estrutura em concreto

Estrutura armada em concreto e ferragem cedeu durante serviço em residência, no bairro Brasil Novo

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ajudante de pedreiro de 29 anos, identificado como Maicon Moreira Castor, morreu após ser prensado por parte de uma estrutura que se desprendeu da parede e caiu da fachada de uma residência na manhã de segunda-feira (12), no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. O acidente aconteceu enquanto ele realizava um serviço no imóvel. A suspeita é que a peça, armada em concreto e ferragem, possivelmente inadequada, não tenha suportado o peso da vítima.

De acordo com moradores, o trabalhador, que atuava em uma empresa da construção civil, havia aproveitado o dia de folga para ganhar um dinheiro adicional finalizando a obra. Ele estava próximo ao telhado quando uma estrutura fixada à fachada cedeu inesperadamente.

A falta de equipamento de proteção, como capacete, pode ter agravado as lesões. O impacto causou um ferimento grave na cabeça e uma intensa perda de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por vizinhos, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas puderam confirmar o óbito.

A tragédia provocou grande comoção entre os moradores do bairro, que relataram a disposição do rapaz em realizar serviços extras para complementar a renda.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.