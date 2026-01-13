Tratamento que resfria o corpo para proteger o cérebro é aplicado em bebê no Amapá

Procedimento foi realizado na Maternidade Bem Nascer e é indicado para recém-nascidos que sofrem falta de oxigênio ao nascer

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

A Maternidade Bem Nascer realizou, pela primeira vez no Amapá, um procedimento de hipotermia terapêutica em um recém-nascido que apresentou complicações logo após o parto. A técnica é indicada em casos de falta de oxigênio ao nascer e pode ajudar a reduzir lesões neurológicas.

O procedimento consiste em reduzir de forma controlada a temperatura corporal do bebê nas primeiras horas de vida, mantendo-a entre 32 °C e 36 °C por um período determinado. A medida diminui o metabolismo cerebral e auxilia na proteção do sistema nervoso central.

A aplicação da hipotermia terapêutica precisa ocorrer rapidamente após o nascimento, seguindo critérios clínicos específicos. Até então, esse tipo de atendimento não era realizado no estado.

Com a adoção da técnica na rede local, recém-nascidos em situação crítica passam a ter acesso a esse cuidado sem necessidade de transferência para outros estados.