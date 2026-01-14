Vale do Jari: após atentado a tiros, 5 são presos em 24 horas

De Macapá (AP)
Policiais civis prenderam cinco pessoas em menos de 24 horas durante uma série de operações realizadas no Vale do Jari, no sul do Amapá, contra o crime organizado. As ações começaram na tarde do dia 12, após uma tentativa de homicídio ocorrida na Avenida Tancredo Neves, em Laranjal do Jari.
A vítima foi socorrida e relatou que dois indivíduos, utilizando bicicletas, teriam efetuado os disparos.
“Com base nas informações colhidas e no trabalho de inteligência, a Polícia Civil realizou diligências imediatas que culminaram, ainda no dia 12, na prisão de três suspeitos apontados como executores ligados a uma facção criminosa, além da captura de um foragido da Justiça”, explicou o delegado Romie Bradley, titular da 1ª DP de Laranjal do Jari.
Em novas diligências ontem (13) em Laranjal e na vizinha Vitória do Jari, policiais e guardas municipais localizaram mais um suspeito de envolvimento no atentado.
Dentro de um imóvel, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e drogas e prenderam mais um criminoso. A suspeita é de que a arma tenha sido usada no crime.
“Uma outra pessoa foi responsável por guarda esse armamento e foi presa”, acrescentou o delegado.
De acordo com o delegado, as diligências continuam para esclarecer os fatos que cercam o atentado.