Vazamento de fluido sem impacto ambiental paralisa temporariamente sonda na Foz do Amazonas

6, janeiro, 2026
Sonda de perfuração na costa do Amapá teve atividades suspensas para reparos técnicos após vazamento de fluido. (Foto: Divulgação)
Material vazado é considerado de baixo impacto e não compromete a ecologia da região Norte do Amapá
Da REDAÇÃO
Uma falha operacional em um dos equipamentos da sonda de perfuração que pesquisa a existência de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá, paralisou temporariamente as atividades da Petrobras na região. O incidente, ocorrido a cerca de 160 quilômetros da costa de Oiapoque, resultou no vazamento de fluido de perfuração, mas a companhia garante que o material não oferece riscos ao meio ambiente e que a situação deve ser normalizada em até duas semanas.

Diferente do que ocorre em vazamentos de óleo, o fluido utilizado nesta etapa da exploração é uma substância necessária para a lubrificação e resfriamento da broca. De acordo com especialistas e técnicos do setor, o produto é considerado de baixo impacto, não se mistura à água da mesma forma que o petróleo e tende a se depositar no fundo do mar, sendo um incidente previsto em protocolos de segurança de campanhas de perfuração em águas profundas.

Fontes procuradas pelo Portal SelesNafes.Com explicam que a paralisação ocorre devido aos processos rigorosos de controle e segurança durante as perfurações que pesquisam a existência de petróleo na região. O vazamento, apesar de não prejudicar o ambiente, mobiliza uma investigação completa de todos os maquinários e procedimentos envolvidos no trabalho.

Petrobras estima que em duas semanas a operação de exploração na Margem Equatorial volte à normalidade. Foto: Ascom/GEA

A Petrobras emitiu um comunicado esclarecendo que todos os sistemas de monitoramento foram acionados imediatamente após a detecção da falha técnica. A empresa reforçou que não houve qualquer dano à integridade do poço e que o vazamento foi contido logo após o travamento do equipamento de perfuração.

Operação na Margem Equatorial

A sonda atua em uma região para o futuro econômico do Amapá e passará por uma revisão técnica detalhada antes de retomar a descida da broca. A expectativa da estatal é de que os reparos e as vistorias de segurança sejam concluídos nos próximos 15 dias, permitindo o retorno total das atividades.

A perfuração deste poço é cercada de grandes expectativas por parte do setor político e empresarial do estado, que vê na exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial uma oportunidade de desenvolvimento econômico. Por se tratar de um teste de viabilidade, o rigor técnico é elevado, e qualquer intercorrência mecânica exige a suspensão imediata das operações para garantir que os protocolos ambientais rigorosos sejam cumpridos.

Seles Nafes
