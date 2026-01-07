Vazamentos invisíveis podem inflar a conta de água: saiba como evitar desperdícios

Orientações ajudam consumidores a identificar vazamentos domésticos e reduzir desperdícios que pesam na conta mensal.

Da REDAÇÃO

Vazamentos internos, mesmo quando pequenos, podem elevar significativamente o consumo de água e refletir em contas mais altas no fim do mês. Um dos primeiros indícios de problema é um aumento inesperado no valor da fatura, sem mudança no consumo habitual, um alerta para investigar possíveis vazamentos ocultos.

Além disso, é importante ficar atento a sinais visíveis ao redor da casa: manchas de umidade ou bolhas na pintura de paredes e tetos, odores de mofo e redução na pressão da água são indícios claros de que algo pode estar escapando do sistema hidráulico.

Como detectar vazamentos por conta própria

Uma técnica simples é observar o medidor de água: com todos os pontos de consumo desligados, anote o número registrado e aguarde duas horas. Se o índice subir sem uso efetivo de água, há vazamento no sistema.

Outro método prático para verificar o vaso sanitário é utilizar corante alimentar na caixa d’água; se a cor aparecer na bacia sem acionar a descarga, pode haver vazamento silencioso no mecanismo.

Pequenas inspeções que fazem diferença

Verifique regularmente torneiras, registros e conexões em cozinhas e banheiros. Podem parecer insignificantes, mas gotas constantes podem somar centenas de litros desperdiçados ao longo de semanas.

Ouvir o som de água correndo quando ninguém está usando também é um sinal de alerta: esse tipo de ruído muitas vezes indica vazamentos internos ocultos, que podem estar por trás de desperdícios indetectáveis a olho nu.

Quando é hora de chamar um profissional

Se a origem do vazamento não for facilmente identificada ou estiver escondida em paredes ou tubulações profundas, é recomendado acionar um técnico especializado em detecção de vazamentos. Equipamentos de caça-vazamento podem localizar pontos críticos sem a necessidade de quebrar estruturas da casa, evitando custos maiores de reparo.

Além disso, embora muitas concessionárias como a Equatorial disponibilizem canais para relatar vazamentos na rede pública (como o número 0800 086 0116), problemas internos nos imóveis exigem diagnóstico técnico profissional para resolver de forma segura e eficiente.

Dica final: a manutenção periódica do sistema hidráulico, a observação atenta de sinais e o uso de técnicas simples de detecção podem evitar desperdícios de água e reduzir sua conta mensal ao longo do ano.

*Com informações do Grupo Equatorial