Venda de drogas em plena luz do dia termina com prisão no Marabaixo IV

Suspeito foi abordado nas proximidades de uma torre de telefonia, em local apontado como ponto de venda de drogas

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem conhecido no meio policial como “Neguinho” foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (22), no bairro Marabaixo IV, zona oeste de Macapá.

A prisão foi realizada por uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar, após denúncia de moradores informando que um indivíduo estaria vendendo drogas em plena luz do dia na Avenida Waldez Trindade de Souza, em um ponto conhecido como “Boca da Torre”.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram um suspeito com as mesmas características repassadas: bermuda jeans e sem camisa, nas proximidades de uma torre de telefonia. Durante a abordagem, o suspeito foi identificado como Luiz Filipe Pereira Pantoja, o “Neguinho”, de 23 anos.

Com ele, os militares encontraram 21 porções de maconha e 9 pedras de crack, todas prontas para comercialização. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao CIOSP do Pacoval, onde ficou à disposição da Justiça.