Viúva assume peça ‘Uma Cruz para Jesus’ após morte de Amadeu Lobato

Por SELES NAFES

A viúva do diretor de teatro Amadeu Lobato, 70 anos, confirmou que o espetáculo Uma Cruz para Jesus será encenado ainda este ano, mesmo após a morte do idealizador do projeto, ocorrida no início desta semana. Amadeu Lobato perdeu a luta contra um câncer e deixou um legado marcante para as artes cênicas e para a cultura religiosa no Amapá.

A confirmação foi divulgada pela coordenação do espetáculo, reforçando que a obra “continua viva” e será realizada conforme o planejamento original. A encenação de 2026 será dedicada à memória de Amadeu, em reconhecimento à trajetória construída ao longo dos anos com dedicação, fé e propósito.

Outra decisão é de que a condução do espetáculo passa a ser assumida pela viúva do diretor, Nathanhe Rogelle, em conjunto com a coordenação oficial de “Uma Cruz para Jesus”, responsável por toda organização do projeto. A nota também alerta que nenhuma ação em nome do espetáculo está autorizada sem o consentimento formal da coordenação.

A morte de Amadeu Lobato gerou grande comoção no meio artístico e cultural do estado. Reconhecido como uma das principais referências do teatro amapaense, ele transformou “Uma Cruz para Jesus” em um dos maiores espetáculos a céu aberto da região Norte, reunindo centenas de artistas, voluntários e milhares de espectadores a cada edição.

Amadeu morreu na última terça-feira (6), na Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital de Clínicas Alberto Lima. Ele atuou na formação de gerações no teatro local e para a consolidação de grandes produções culturais no estado. Em 2024, quando o espetáculo completou 46 anos, o Portal SelesNafes.Com conversou com ele e parte do elenco durante ensaio no anfiteatro da Fortaleza de São José.