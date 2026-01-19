Wanna Brito desmente fake news sobre saída do Amapá: “Estado me ajuda desde 2023”

Em vídeo nas redes sociais, paratleta afirma que mudança para São Paulo é decisão profissional

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A recordista mundial e medalhista paralímpica Wanna Brito utilizou suas redes sociais no último fim de semana para pôr fim a uma série de especulações e notícias falsas que envolviam seu nome.

Após publicações de blogs locais ligados a prefeitura de Macapá tentarem associar sua mudança para São Paulo com a falta de apoio do governo do estado, a atleta gravou um vídeo esclarecendo que a decisão é estritamente profissional.

Visivelmente indignada com o uso indevido de sua imagem para fins eleitoreiros, Wanna explicou que a saída do Amapá é o caminho natural para atletas de alto rendimento que alcançam o topo do ranking mundial.

“Minha saída não tem nada a ver com política, com político A, B ou C. Inclusive, o governo do estado me ajuda desde 2023”, afirmou a paratleta.

Wanna destacou que a mudança para São Paulo visa garantir sua estabilidade financeira e técnica.

“São Paulo é uma vitrine. Eu preciso fazer meu ‘pé de meia’, eu preciso crescer. Como atleta, preciso cuidar da minha família e aproveitar as oportunidades enquanto estou no auge. Separem a atleta de político”, desabafou.

Após seu vídeo, alguns blogs apagaram suas publicações. Outros, permanecem no erro no ar.

Nova fase

A maior atleta paralímpica da história do Amapá agora integra a equipe da Associação Desportiva para Deficientes (ADD), em São Paulo. A mudança estratégica coloca Wanna no Centro Paralímpico Brasileiro, a principal referência de alto rendimento da América Latina.

O novo capítulo na carreira de Wanna Brito, agora sob a orientação do técnico Alex Sabino, é sustentado por um currículo impecável. A atleta chega ao maior polo paralímpico da América Latina ostentando o recorde mundial de 8,49m no arremesso de peso, o bicampeonato mundial e o prestígio da medalha de prata nos Jogos de Paris 2024. É a busca pela manutenção do alto rendimento que agora a move em território paulista.

Mas os planos de Wanna ultrapassam os limites do arremesso. A paratleta de 29 anos enxerga a mudança como uma oportunidade de expansão profissional fora do esporte. No horizonte acadêmico, ela dará início a uma pós-graduação em Fisioterapia e aos estudos de inglês. Somado a isso, Brito investirá em sua formação como palestrante, transformando sua experiência de vida em uma ferramenta de inspiração e desenvolvimento humano através da comunicação.

Nascida com paralisia cerebral e tendo enfrentado a perda precoce da mãe, Wanna Brito transformou os desafios em combustível para o esporte. Hoje, sua saída do Amapá representa um salto necessário para quem se tornou grande demais para as estruturas locais e gigante para o cenário mundial.