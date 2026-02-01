10 mil CNHs: Governo divulga lista de classificados do Habilita Amapá

Da Macapá (AP)

O Detran divulgou neste sábado (31) a lista de classificados no programa “Habilita Amapá”, do Governo do Estado, que vai garantir 10 mil CNHs para jovens da primeira habilitação. Clique aqui para ver o resultado.

Os critérios de classificação foram: menor renda familiar per capita, maior número de componentes do grupo familiar, não possuir vínculo empregatício, além de data e hora da inscrição.

Quem não aparece na lista foi notificado por inconsistências de dados, mas poderá recorrer amanhã (2) e terça-feira (3) por meio do portal de inscrição. Veja o passo a passo:

Acesse o portal

• Vá em “Meu Painel”;

• Clique em “Solicitações”;

• Selecione a opção “Recurso” e anexe toda a documentação necessária para a correção do cadastro.

Após a publicação da lista de aprovados, serão chamados para as próximas etapas os 10 mil candidatos classificados, número correspondente às vagas disponíveis na primeira edição do programa Habilita Amapá.