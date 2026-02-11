11ª vítima de servidor do MP do Amapá procura delegacia

Gleidson Ramos continua com a prisão preventiva decretada pela justiça e é considerado foragido

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O servidor da Promotoria de Justiça de Santana, Gleidson Pereira Ramos, é considerado um foragido da justiça do Amapá. Nesta quinta-feira (12), a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Santana, município a 17 km de Macapá, foi procurada por mais uma pessoa que seria a 11ª vítima dele.

Gleidson Ramos está com a prisão preventiva decretada a pedido da Polícia Civil, e ficou de se apresentar ontem à delegada Katiúscia Pinheiro acompanhado de seu advogado, mas não compareceu.

Ele já era acusado por 10 mulheres de 25 a 36 anos, todas colegas de trabalho e subordinadas a ele, por crimes de assédio sexual, importunação sexual e estupro. Todas prestaram depoimentos no inquérito, inclusive, o acusado, que negou as acusações.

No caso da 11ª vítima, a acusação é de assédio sexual. Para preservar a identidade das vítimas, a delegada não revelou o local exato de trabalho de Gleidson. O Portal SelesNafes.Com apurou que ele ingressou no MP como motorista em 2016 por meio do concurso público de 2012, que teve validade de quatro anos após prorrogação.

Uma notícia institucional publicada no site do Ministério Público registrou a posse de Gleidson Ramos no dia 20 de janeiro de 2016. Na época, ele disse que via no “Ministério Público do Amapá uma referência de tudo que funciona no Estado. Chego com esta concepção e muito feliz, por fazer parte desta instituição em que a população acredita. O MP-AP possui uma excelente estrutura de trabalho e uma excelente credibilidade”.

Hoje, policiais voltaram à residência dele, em Santana, e encontraram o imóvel fechado. Ontem, o procurador geral do MP do Amapá, Alexandre Monteiro, determinou o afastamento do servidor e a abertura de um Procedimento Administrativo Disciplinr (PAD) que poderá terminar com a demissão dele.