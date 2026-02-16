A viúva de Mestre Sacaca e o ‘Rio de Amapá’

Faço esse texto em primeira pessoa. Assim o faço porque é íntimo, pessoal, meu. Digo meu, mas poderia ser de muitos, muitos amapaenses

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA, do Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista, sociólogo e professor Marco Antônio P. Costa foi um dos muitos amapaenses que voaram para o Rio de Janeiro com o objetivo de acompanhar o desfile da Estação Primeira de Mangueira e seu enredo em homenagem ao Amapá e o Mestre Sacaca. Emocionado ver a agremiação passar pela Sapucaí e encontrar a viúva do mestre das plantas medicinais, Marco escreveu uma pequena crônica.

Um Rio de Amapá

Faço esse texto em primeira pessoa. Assim o faço porque é íntimo, pessoal, meu. Digo meu, mas poderia ser de muitos, muitos amapaenses.

Digo há tempos que o Sacaca é a figura, a persona mais “ecumênica” do Amapá. E é! Enorme acerto, portanto, quando a Estação Primeira de Mangueira – hoje, Estação Primeira de Amapá! -, resolve nos homenagear utilizando-o. Nada mais bonito. Nada mais justo.

Seles, meu amigo, te escrevo essas letras cheias de emoção depois de ter visto dezenas, centenas, milhares de pessoas cantarem o nosso Amapá neste carnaval que é o maior espetáculo da terra.

As relações Amapá/Rio que na vida do nosso estado, e na minha também, nunca fizeram tanto sentido quanto hoje.

Hoje, te garanto, o Rio de Janeiro é um rio de Amapá.

Seles, meu amigo, te escrevo essas letras cheias de emoção depois de ter visto dezenas, centenas, milhares de pessoas cantarem o nosso Amapá neste carnaval que é o maior espetáculo da terra.

As relações Amapá/Rio que na vida do nosso estado, e na minha também, nunca fizeram tanto sentido quanto hoje.

Hoje, te garanto, o Rio de Janeiro é um rio de Amapá.