Acusado de mandar matar amigo após noite de bebedeira é preso no Amapá

Crime ocorreu horas depois de vítima e mandante consumirem bebida alcoólica e drogas juntos, segundo a polícia

Por OLHO DE BOTO, de Macapá

Uma reviravolta marcada por frieza e traição encerrou o caso do assassinato de Lucas Mendonça Flexa, de 22 anos. O homem apontado como mandante do homicídio foi capturado na manhã desta quinta-feira (12), no município de Ferreira Gomes, a 135 km de Macapá, por uma força-tarefa de inteligência da Polícia Civil do Amapá.

Lucas foi executado a tiros no dia 10 de julho de 2025, enquanto trabalhava em um mercantil no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá. O que mais choca, segundo a investigação, é que poucas horas antes do crime a vítima estava ao lado do próprio mandante, consumindo bebida alcoólica e entorpecentes.

De acordo com o delegado Paulo Moraes, responsável pelo caso, um desentendimento ocorrido durante a madrugada teria provocado uma troca de ameaças. A partir disso, o suspeito decidiu decretar a morte do jovem. O executor do crime foi identificado e preso em setembro do ano passado. Já o mandante passou a ser considerado foragido após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Força-tarefa

A captura de Cristian Dias Cardoso, de 21 anos, ocorreu por volta das 8h, em uma residência onde ele tentava levar uma vida aparentemente normal para escapar da ação policial. A operação foi resultado de análises de inteligência e da troca de informações entre a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) e a Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes.

“O compartilhamento rápido de informações foi fundamental para localizar e prender o foragido”, destacou o delegado Felipe Rodrigues, que comandou a ação no município.

O coordenador do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, delegado Ederson Martel, reforçou que o trabalho integrado entre as unidades tem sido decisivo para elucidar crimes e retirar foragidos de circulação no estado.

“A DHPP solicitou apoio do NOI para localização e captura do foragido, após levantamentos identificamos que ele poderia estar escondido em Ferreira Gomes, entramos em contato com a delegacia do município, passamos as informações que tínhamos e prontamente a DP iniciou diligências para encontrá-lo, obtendo êxito em sua captura na data de hoje”. Pontuou Martel.

Os policiais também informaram que Cristian se rotulava nas redes sociais como faccionado e matador.