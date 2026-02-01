Adolescente é baleado na cabeça após homem se apresentar como policial

Ataque ocorreu na Avenida Equatorial, no bairro Araxá; suspeito fugiu e caso é investigado pela polícia.

Por OLHO DE BOTO

A noite deste sábado (31) foi marcada por um ataque a tiros que deixou um adolescente de 14 anos gravemente ferido na cabeça, enquanto transitava pela Avenida Equatorial, no bairro Araxá.

De acordo com testemunhas, a vítima caminhava com outras pessoas quando um homem armado se aproximou do grupo, afirmou ser policial e, sem apresentar qualquer identificação, acusou os jovens de praticarem um suposto “arrastão”. Em seguida, começou a disparar.

O atirador fugiu logo após o ataque, deixando o adolescente caído no asfalto, agonizando em plena via pública. Moradores relataram gritos, correria e pânico no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro emergencial, encaminhando a vítima ao Hospital de Emergências de Macapá.

Até o momento, não há qualquer pista sobre a identidade do autor dos disparos, nem a confirmação de que ele pertença às forças de segurança. A motivação real do atentado segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O adolescente permanece internado, sob cuidados intensivos.