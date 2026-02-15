Adolescente é morta com tiro no rosto e polícia investiga feminicídio

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma adolescente de 15 anos foi morta com um tiro no rosto na madrugada deste domingo (15), na zona sul de Macapá. O caso é inicialmente tratado como feminicídio pela Polícia Civil do Amapá.

A vítima, identificada como Maria Eduarda da Silva Paixão, foi encontrada dentro de casa, em uma área de pontes com acesso pela Rua do Aterro, no bairro Araxá, por volta das 4h.

Familiares relataram ter ouvido um forte estampido no interior da residência. Ao verificarem um dos quartos, encontraram a adolescente inconsciente e ensanguentada sobre a cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito.

No local, a Polícia Científica encontrou dois cartuchos intactos de revólver calibre 38, que foram recolhidos para perícia.

Segundo a família, o principal suspeito é o companheiro da adolescente, que teria fugido após o disparo e não foi mais visto. O nome dele foi repassado à Polícia Militar e aos agentes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

Caso o autor do disparo seja menor de idade, como acredita a polícia, ele deverá responder por ato infracional, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estando sujeito a medidas socioeducativas. Para casos graves, como homicídio, a duração máxima da internação é de três anos.