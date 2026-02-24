Adolescentes filmados com arma em área de pontes são apreendidos por execução

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram a dupla passando pela parte baixa da cidade pouco antes do crime

De Macapá (AP)

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, que aparecem em vídeo divulgado pela Polícia Civil do Amapá circulando por uma área de pontes na parte baixa de Laranjal do Jari, município a 273 km de Macapá, foram apreendidos por envolvimento na morte de um homem de 25 anos. O crime ocorreu na noite de sábado (21) e mobilizou equipes durante toda a madrugada.

A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Uma mulher de 39 anos também foi baleada na ocorrência, mas sobreviveu e está fora de perigo.

As imagens fazem parte do conjunto de provas reunidas pela investigação e mostram os dois adolescentes caminhando pela região pouco antes dos tiros. Após o crime, as diligências começaram de forma imediata.

Um dos envolvidos foi apreendido ainda na mesma noite. O segundo foi localizado nas primeiras horas da manhã seguinte. A Polícia Civil segue apurando a motivação e as circunstâncias do homicídio.