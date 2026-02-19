Agente de portaria morre após colisão de moto com caminhão em pane em rodovia

Trabalhador e morador do Curiaú, homem deixa esposa e três filhos menores

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Depois de um dia inteiro de trabalho, o agente de portaria Gerson Leite do Nascimento, de 43 anos, teve a vida interrompida de forma trágica no início da noite desta quinta-feira (19), por volta de 18h20, em um grave acidente de trânsito na zona norte de Macapá.

Morador da comunidade do Curiaú, onde vivia com a esposa e três filhos menores, Gerson retornava para casa pilotando sua motocicleta quando colidiu violentamente na traseira de um caminhão que estava na Rodovia do Centenário, também conhecida como Norte-Sul.

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão estaria em pane mecânica na faixa direita da via. O impacto foi tão forte que a parte frontal da moto ficou completamente retorcida. Gerson morreu ainda no local, após se chocar contra a quina esquerda do baú do veículo de carga.

O motorista do caminhão permaneceu na cena do acidente e relatou à polícia que o veículo começou a perder força durante o trajeto. Segundo ele, ao perceber o problema, conduziu lentamente o caminhão para poder parar na faixa direita da pista, momento em que teria ocorrido a colisão.

A versão, no entanto, foi contestada por um morador da região, que preferiu não gravar entrevista, mas afirmou à reportagem que o caminhão estaria parado na rodovia desde o início da tarde.

Muito abalado, Marcos Davi, colega de trabalho e também parente da vítima, falou sobre a perda.

“Sim, a gente trabalhava junto e, por incrível coincidência, ainda éramos parentes. Ele trabalhava na portaria, eu como gestor de frota. Hoje passamos o dia todo trabalhando juntos. Ele era um rapaz muito prestativo, cumpria o horário direitinho, não faltava. E hoje a gente teve essa infelicidade de perder nosso ente querido, um pai de família dedicado”, disse.

Segundo Marcos, Gerson também atuava com estamparia de camisas para complementar a renda.

“Era um cara do bem, todo mundo gostava dele, muito conhecido na nossa cidade. Abdicou de muitas coisas para cuidar da família. É triste demais a família chegar e se deparar com uma situação dessas”, lamentou.

Ele criticou ainda a falta de sinalização no local.

“Depois de um dia de trabalho, ele se deparou com um caminhão parado na pista e acabou batendo na traseira. Não deu tempo de desviar, por falta de sinalização. Deixou mulher, filhos pequenos. É lamentável”, concluiu revoltado.

Durante a cobertura, o morador Francisco José Ramos Divino também falou sobre as condições da via, destacando a ausência de acostamento na rodovia.

“Não há acostamento. O cidadão encosta um caminhão desse aqui, aí vem um pai de família na moto e bate atrás. Agora eu pergunto às autoridades: existe acostamento aqui? Não existe! As autoridades têm que tomar providência. Tá aí um pai de família morto. E agora? Se tivesse acostamento, tinha até evitado”, disse.

O caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar se houve falha mecânica, negligência ou ausência de sinalização adequada no trecho.