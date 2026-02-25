Agente de saúde de 71 anos comemora formatura em Macapá

Por ANDRÉ SILVA, de Macapá (AP)

Cerca de 150 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) que atuam em diversos municípios do Amapá participaram, nesta quarta-feira (25), da cerimônia de formatura realizada no Teatro Fernando Canto. Entre elas estava a agente comunitária Zurmira Rodrigues, de 71 anos, e com 27 anos de atuação.

“Este momento representa a valorização do nosso trabalho”. A programação contou ainda com a presença de autoridades locais e representantes do Ministério da Saúde.

O evento marcou a conclusão de um curso técnico voltado à qualificação desses profissionais que estão na linha de frente da atenção básica e da vigilância em saúde.

A formação, com duração aproximada de um ano e meio, integra o Programa Mais Saúde com Agente, iniciativa do Ministério da Saúde que busca fortalecer a atuação dos agentes dentro do Sistema Único de Saúde. O curso tem como foco o aprimoramento das práticas desenvolvidas diretamente nas comunidades, ampliando a capacidade de prevenção e promoção da saúde.

Considerado o maior programa de formação técnica na área da saúde em andamento no país, o Mais Saúde com Agente é executado em parceria com instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A proposta é preparar os profissionais para lidar com as demandas cada vez mais complexas enfrentadas nos territórios onde atuam.

Durante a solenidade, a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, Hilda Angélica, destacou a importância da iniciativa para a valorização da categoria em todo o Brasil.

“Nosso trabalho surgiu como um plano de governo e hoje é uma política de Estado. Representamos mais de 400 mil profissionais, e este momento simboliza reconhecimento e avanço”, afirmou.

No Amapá, a organização do evento ficou a cargo do Sindicato da Saúde e Estratégia Saúde da Família do Amapá. Para o presidente da entidade, Jó Pereira, a formatura atende a uma antiga reivindicação dos trabalhadores.