Agente de saúde de 71 anos comemora formatura em Macapá

25, fevereiro, 2026
Fotos: André Silva
Zumira esteva entre os 150 profissionais que concluíram capacitação do programa Mais Saúde com Agente
Por ANDRÉ SILVA, de Macapá (AP)

Cerca de 150 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) que atuam em diversos municípios do Amapá participaram, nesta quarta-feira (25), da cerimônia de formatura realizada no Teatro Fernando Canto. Entre elas estava a agente comunitária Zurmira Rodrigues, de 71 anos, e com 27 anos de atuação.

“Este momento representa a valorização do nosso trabalho”. A programação contou ainda com a presença de autoridades locais e representantes do Ministério da Saúde.

O evento marcou a conclusão de um curso técnico voltado à qualificação desses profissionais que estão na linha de frente da atenção básica e da vigilância em saúde.

A formação, com duração aproximada de um ano e meio, integra o Programa Mais Saúde com Agente, iniciativa do Ministério da Saúde que busca fortalecer a atuação dos agentes dentro do Sistema Único de Saúde. O curso tem como foco o aprimoramento das práticas desenvolvidas diretamente nas comunidades, ampliando a capacidade de prevenção e promoção da saúde.

Representantes do Ministério da Saúde

Considerado o maior programa de formação técnica na área da saúde em andamento no país, o Mais Saúde com Agente é executado em parceria com instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A proposta é preparar os profissionais para lidar com as demandas cada vez mais complexas enfrentadas nos territórios onde atuam.

Durante a solenidade, a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, Hilda Angélica, destacou a importância da iniciativa para a valorização da categoria em todo o Brasil.

“Nosso trabalho surgiu como um plano de governo e hoje é uma política de Estado. Representamos mais de 400 mil profissionais, e este momento simboliza reconhecimento e avanço”, afirmou.

Jó Pereira, presidente do Sindicato da Saúde e Estratégia da Família no Amapá

No Amapá, a organização do evento ficou a cargo do Sindicato da Saúde e Estratégia Saúde da Família do Amapá. Para o presidente da entidade, Jó Pereira, a formatura atende a uma antiga reivindicação dos trabalhadores.

Seles Nafes
