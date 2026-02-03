Alliny articula superbase política e amplia sustentação ao projeto de Clécio

Presidente da Assembleia lidera formação de ampla maioria política e amplia alianças municipais e federais

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alliny Serrão (União), tem sido apontada como peça central na engrenagem que fortaleceu o grupo de Clécio após a filiação ao União Brasil. A presidente da Assembleia conseguiu reunir 20 dos 24 deputados estaduais, formando uma maioria robusta dentro do Parlamento e consolidando um bloco de forte influência legislativa.

A movimentação não ficou restrita à Assembleia. A articulação avançou sobre as bases municipais e já soma mais de cem vereadores alinhados à pré-candidatura. Em Laranjal do Jari, o apoio é fechado: os 13 vereadores do município estão no mesmo campo político.

No plano majoritário, o desenho das alianças amplia ainda mais o peso do grupo, que reúne 14 prefeitos, seis deputados federais, os senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, além do ministro Waldez Góes (PDT). O cenário revela uma estrutura política ampla, organizada e com capilaridade em todas as esferas.