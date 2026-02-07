Amapazão 2026 começa neste sábado (7) com clássico entre Trem e Macapá

Competição estadual inicia com a participação de oito equipes

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A temporada 2026 do futebol amapaense começa oficialmente neste sábado (7), com a bola rolando para o Campeonato Amapaense, principal competição profissional do estado. O jogo inaugural coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos, mas com grandes expectativas: o Trem, atual pentacampeão estadual, e o Macapá, que retorna à elite após conquistar o título da Série B na temporada passada. O confronto será disputado às 16h, no Estádio Augusto Antunes, em Santana.

O Estadual 2026 deste ano contará com a participação de oito clubes, reunindo tradição e renovação no cenário local. Além do Trem e do Macapá, disputam o título Oratório, Independente, Santos, Ypiranga, Cristal e São José, formando um campeonato equilibrado e com forte concorrência por competições nacionais, principalmente, a Copa do Brasil que reserva cota financeira às equipes.

Conforme o regulamento definido pela Federação Amapaense de Futebol (FAF), a primeira fase será disputada em turno único, com todos os times se enfrentando uma vez. Ao final dessa etapa, os quatro melhores colocados avançam às semifinais, enquanto as equipes que terminarem nas últimas posições da tabela sofrerão o rebaixamento.

As partidas serão realizadas em dois palcos do futebol estadual: o Estádio Augusto Antunes, em Santana, e o Estádio Nelson de Souza, em Tartarugalzinho. A competição terá 10 datas no total, desde a rodada de abertura até a grande final, marcada para o dia 28 de março.

Além do título estadual, o Amapazão 2026 também serve como porta de entrada para competições nacionais. Campeão, vice-campeão e terceiro colocado garantem vaga na Copa do Brasil 2027. Já os dois melhores classificados asseguram participação na Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto apenas o campeão conquista o direito de disputar a Copa Norte.