ANP autoriza Petrobras a retomar perfuração no AP, mas impõe condições

Atividade na costa do Amapá estava suspensa desde o início do mês; agência impôs novas exigências de segurança

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Petrobras está autorizada a retomar a perfuração na costa do Amapá, na chamada Margem Equatorial, atividade que estava paralisada desde o começo do mês após o vazamento de um fluido. A liberação foi decidida nesta quarta-feira (4) pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que impôs condicionantes.

O vazamento ocorreu em duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho, a 175 quilômetros de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. A empresa e o Ibama já haviam informado que o vazamento não afetou o meio ambiente, porque o fluido é biodegradável.

“Considerando as análises técnicas realizadas e as medidas mitigadoras propostas pela Petrobras, concluiu-se não haver óbice ao retorno das atividades de perfuração no referido poço, a partir do recebimento deste ofício”, disse a ANP na autorização.

A agência informou que a decisão se baseia em análises técnicas e na adoção de medidas mitigadoras propostas pela Petrobras, como a substituição de parte dos componentes dos equipamentos envolvidos no incidente para evitar novas ocorrências.

Condições

A ANP condicionou a retomada à substituição de todos os selos das juntas do tubo e à comprovação de treinamento atualizado de todos os profissionais envolvidos na operação, entre outras medidas.

A Petrobras iniciou, em novembro, a perfuração do poço com o objetivo de confirmar a existência de petróleo e gás na mesma faixa geológica onde Guiana e o Suriname já exploram petróleo.