Aos 61 anos, A Banda mantém tradição e projeta 200 mil nas ruas

Estrutura reforçada de segurança, saúde e trânsito acompanha desfile no Centro de Macapá

De Macapá (AP)

O tradicional bloco A Banda volta a movimentar o Centro de Macapá nesta terça-feira (17), mantendo viva uma das mais emblemáticas manifestações do Carnaval amapaense. Com mais de seis décadas de história, o desfile percorrerá cerca de 7 quilômetros e reunirá um público estimado em aproximadamente 200 mil brincantes, consolidando-se como o maior bloco de rua da Região Norte.

Entre os destaques, os tradicionais bonecos gigantes voltam a homenagear personalidades da cultura e da história local, reforçando o caráter simbólico e popular do bloco. A Banda integra o calendário do Carnaval do Meio do Mundo e segue como expressão forte da identidade cultural tucuju, atraindo gerações de foliões todos os anos.

A programação conta com apoio do Governo do Estado, que reforçou a estrutura de segurança, saúde e organização do trânsito para garantir tranquilidade aos foliões. Mais de 500 agentes atuarão na operação, com monitoramento integrado, inclusive com recursos tecnológicos e suporte aéreo, além de barreiras viárias ao longo do percurso.