Após 15 anos de abusos e gravidez, jovem foge e padastro é preso em crise fúria

Prisão ocorreu no último sábado (7). Acusado tem 35 anos e vítima 20, que começou a ser abusada aos cinco anos

De Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá investiga mais um caso chocante de crime sexual. Após 15 anos de abusos, ameaças e até de engravidar do padrasto, uma jovem procurou a mãe para revelar o segredo e pedir ajuda para fugir. No último sábado (7), o acusado de 35 anos foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) em Santana, município a 17 km de Macapá.

Os crimes ocorreram na comunidade de Piaçacá, zona rural de Santana, e são investigados pela delegada Katiúscia Pinheiro. De acordo com as investigações, os abusos teriam iniciado quando a vítima tinha apenas cinco anos. Aos 15 anos, ela engravidou e teve um filho do criminoso. Já com 20 anos, a jovem pediu que a mãe a ajudasse a fugir.

Ao descobrir o sumiço da enteada, o criminoso teria ficado transtornado. Ele esganou a esposa, a ameaçou com uma faca e garantiu que mataria ela, o irmão que estava dando abrigo, a enteada e o filho. Em seguida, cometeria suicídio.

No inquérito, a esposa disse que não desconfiou do comportamento “protetor” do marido por achar que seria apenas zelo de pai. Ele impedia a enteada de namorar, ter uma vida social e possuir celular.

A prisão preventiva, a pedido da delegada Katiúscia, foi realizada por policiais civis, acompanhados de representantes do Conselho Tutelar e de um oficial de justiça. Ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e foi intimado pelas medidas protetivas de urgência.

Crianças

Cinco crianças estavam sob responsabilidade do acusado no momento da prisão. Por isso foi necessário o acompanhamento do Conselho Tutelar.

“A atuação conjunta entre a Polícia Civil, o Poder Judiciário e a rede de proteção é fundamental para dar uma resposta rápida e efetiva em casos de violência doméstica. Quando cada instituição cumpre seu papel de forma integrada, conseguimos não apenas responsabilizar o agressor com celeridade, mas também garantir proteção imediata à vítima e segurança às crianças envolvidas”, destacou a delegada.

O acusado foi indiciado por ameaça, estupro de vulnerável e violência doméstica.