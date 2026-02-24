Após 35 anos de união, ex é preso por agressões, ameaças e descumprimento de medida protetiva

Por SELES NAFES, de Macapá

Um casal que viveu junto por mais de 35 anos escondia uma longa história de abusos e violência no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. Na segunda-feira (23), policiais da Delegacia de Atenção à Mulher prenderam o marido, de 51 anos, após a Justiça decretar a prisão preventiva.

De acordo com as investigações, nos últimos anos as agressões se intensificaram. A mulher procurou a polícia e decidiu se separar, mas o agressor passou a insistir em perseguições e ameaças. Diante da situação, a Justiça concedeu medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, proibindo o acusado de se aproximar da vítima, manter qualquer tipo de contato e frequentar locais que ela costumava frequentar.

Mesmo assim, o homem descumpriu as determinações judiciais. A prisão foi efetuada após novos episódios de ameaça, injúria e lesão corporal na residência da vítima, localizada no bairro Provedor 1. A delegada Katiúscia Pinheiro representou pela prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da mulher.

Após a prisão, o agressor foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanece à disposição da Justiça. Durante os 35 anos de casamento, o casal teve quatro filhos.