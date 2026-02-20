BEIROL

Após alagamentos em Macapá, equipes do Estado retiram 50 toneladas de lixo de canal

20, fevereiro, 2026
Ação busca reduzir riscos no período chuvoso; Maquinário pesado atua na desobstrução
De Macapá (AP)

Depois de uma sequência de chuvas fortes que provocaram pontos de alagamento em Macapá, cerca de 50 toneladas de lixo foram removidas do Canal do Beirol, em uma força-tarefa voltada à desobstrução e melhoria do escoamento da água.

Os trabalhos se concentram nos trechos mais críticos, onde o acúmulo de resíduos, entulho e vegetação comprometia a vazão. A retirada do material, que ocorre desde a terça-feira (17), busca minimizar o risco de novos transbordamentos em áreas próximas.

Canal estava tomado por mato alto e acúmulo de resíduos antes da intervenção. Fotos: Setrap/Divulgação

Trabalho prioriza trechos considerados críticos pela equipe técnica

Retirada do material deve melhorar o fluxo da água nas próximas chuvas

Serviço foi intensificado após registros de transbordamento na região

Para executar o serviço, são utilizados equipamentos como escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira e caçambas, que auxiliam na remoção do volume acumulado ao longo do canal.

A limpeza deve seguir nos próximos dias, acompanhando a previsão meteorológica e priorizando pontos com maior risco. A orientação é para que a população evite o descarte irregular de lixo, que contribui diretamente para a obstrução do sistema de drenagem.

Seles Nafes
