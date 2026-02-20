Após alagamentos em Macapá, equipes do Estado retiram 50 toneladas de lixo de canal

Ação busca reduzir riscos no período chuvoso; Maquinário pesado atua na desobstrução

De Macapá (AP)

Depois de uma sequência de chuvas fortes que provocaram pontos de alagamento em Macapá, cerca de 50 toneladas de lixo foram removidas do Canal do Beirol, em uma força-tarefa voltada à desobstrução e melhoria do escoamento da água.

Os trabalhos se concentram nos trechos mais críticos, onde o acúmulo de resíduos, entulho e vegetação comprometia a vazão. A retirada do material, que ocorre desde a terça-feira (17), busca minimizar o risco de novos transbordamentos em áreas próximas.

Para executar o serviço, são utilizados equipamentos como escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira e caçambas, que auxiliam na remoção do volume acumulado ao longo do canal.

A limpeza deve seguir nos próximos dias, acompanhando a previsão meteorológica e priorizando pontos com maior risco. A orientação é para que a população evite o descarte irregular de lixo, que contribui diretamente para a obstrução do sistema de drenagem.