Após dias de cerco na mata, ‘Lázaro do Marajó’ é preso por populares

Após perseguição por trilhas em áreas alagadiças e comunidades isoladas, forças de segurança capturaram homem apontado por uma sequência de crimes

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma grande operação que lembrou a fuga do bandido “Lázaro” em Goias, há 4 anos, foi montada pelas forças de segurança para capturar um suspeito que passou dias fugindo por áreas de mata fechada e regiões alagadiças no arquipélago do Marajó. A ação mobilizou equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e contou com apoio fundamental de moradores das comunidades locais.

De acordo com o delegado Danilo Martins, o homem identificado como Edielson Ferreira, estava sendo procurado desde sexta-feira, após cometer uma sequência de crimes em Cachoeira do Arari. Durante as diligências, ele fugiu para comunidades como Bacuri, Sé, Jacaretuba e Retiro Grande, utilizando trilhas em meio à mata e áreas de difícil acesso para tentar escapar do cerco policial.

Segundo a autoridade policial, o suspeito havia chegado recentemente de Ponta de Pedras, onde já tinha passagem por furto. Ele foi preso em outubro do ano passado, colocado em liberdade neste mês de fevereiro e, poucos dias depois, voltou a praticar crimes.

Na sexta-feira, teria cometido roubo com uso de arma de fogo, além de vários furtos e ameaças. A complexidade geográfica da região, marcada por vegetação densa, terrenos alagadiços e localidades cercadas por rios, exigiu uma mobilização prolongada das equipes de segurança.

O delegado destacou que a ajuda da população foi decisiva para a captura, já que moradores conhecem os caminhos e acessos na mata. Até o momento, não há indícios de que o suspeito tenha agido com comparsas.

Ele foi autuado por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, além de furto e ameaça. Todos os crimes atribuídos a ele serão incluídos no inquérito policial.