Após domínio de candidatos de ‘fora’ em medicina, parlamentares tentam retomar bonificação na Unifap

Senador Randolfe Rodrigues (PT) e o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) se reuniram com professores e alinharam ação no STF

De Macapá (AP)

Depois do resultado do último processo seletivo para medicina na Universidade Federal do Amapá, quando todos os aprovados foram candidatos que moram em outros estados, parlamentares iniciaram uma articulação para tentar reativar a bonificação regional na universidade. O senador Randolfe Rodrigues (PT) e o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) se reuniram com representantes dos professores e anunciaram uma ofensiva judicial.

Até 2024, candidatos que concluíram o ensino médio no Amapá tinham bonificação de até 30% nas notas do processo seletivo como uma alternativa para equilibrar e respeitar as peculiaridades da região. Além disso, o objetivo era formar mão de obra para atuar no mercado local. A Unifap acabou com essa regra num movimento que foi endossado pelo Ministério Público Federal e que foi mantido pela justiça federal.

Além do amplo domínio de candidatos de outros estados nas vagas de medicina, a maioria das cadeiras de cursos como Ciência da Computação e Engenharia Elétrica também ficou com pessoas que não moram no Amapá.

Ontem (9), os dois parlamentares anunciaram uma ação de “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)” no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de reverter a decisão que retirou a bonificação destinada a candidatos da região.

“O que aconteceu no Amapá foi uma barbaridade, que prejudicou todos os estudantes de escolas públicas no Amapá”, afirmou o senador Randolfe.

Além da via judicial, os parlamentares acordaram a realização de um seminário público em Macapá, no dia 27 de fevereiro, às 15h. O debate deve reunir instituições de ensino da região Norte para discutir políticas de equidade no acesso à universidade pública e os efeitos da suspensão do bônus regional na Amazônia.