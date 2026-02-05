VOO ORIGINAL É PROCEDENTE DO RIO DE JANEIRO

Após localização de artefato suspeito, PF faz varredura em avião no Aeroporto de Macapá

5, fevereiro, 2026
Aeronave que faria rota Macapá–Belém passa por buscas com apoio do Bope após pouso na capital
Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá

A Polícia Federal confirmou por volta das 17h desta quinta-feira (5) que realiza varredura em um boeing da Gol no Aeroporto Internacional de Macapá, após a localização de um artefato suspeito no interior do avião.

O voo havia saído do Rio de Janeiro, com conexão em Belém, e pousou em Macapá no início da tarde. Durante a parada em Belém, após o desembarque dos passageiros e em inspeção de rotina, o objeto suspeito foi identificado. 

A Polícia Federal local não foi comunicada a tempo e a aeronave seguiu viagem normalmente até o Amapá. 

“Quando a PF do Pará foi informada do objeto pela empresa aérea (que já havia retirado) a aeronave já tinha decolado para Macapá. Por esse motivo, a PF do Amapá está realizando uma varredura juntamente com a COE/BOPE e o Canil”, explicou o chefe da Comunicação na PF do Amapá, delegado João Bastos.

Avião partiu de Belém antes de a PF ser avisada…

Natureza do artefanato ainda não foi confirmada

Com o pouso em Macapá, a PF foi acionada para adotar as providências cabíveis. A inspeção conta com apoio da COE da Polícia Militar do Amapá e do canil do BOPE da Polícia Militar do Amapá.

Até às 17h10, não havia confirmação oficial sobre a natureza do objeto.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!