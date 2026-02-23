Após roubo, criminosos enfrentam a polícia e um morre em área de mata

Dupla havia acabado de praticar roubo no Ramal do Hortifruti e tentou fugir

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um assaltante morreu e outro conseguiu fugir após troca de tiros com policiais da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) na tarde desta segunda-feira (23), nas proximidades do Polo Hortifrutigranjeiro, no bairro Fazendinha, zona sul de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla havia acabado de praticar um roubo em um estabelecimento comercial localizado no Ramal do Hortifruti. Armados com um revólver, os suspeitos renderam um casal e levaram o celular de uma das vítimas, fugindo em seguida em uma bicicleta roxa.

Durante patrulhamento na região, equipes da Rotam foram acionadas via Ciodes para prestar apoio a militares do 1º Batalhão e da Força Tática, que já realizavam diligências. No ramal, os policiais avistaram dois indivíduos tentando entrar em uma área de mata fechada.

Segundo o sargento Adalto, a guarnição tentou realizar a abordagem, mas os suspeitos desobedeceram à ordem de parada e, já dentro da mata, efetuaram disparos contra a equipe.

“Houve o confronto e conseguimos alvejar um indivíduo. Foi prestado socorro de urgência até as proximidades da via, mas ele não resistiu”, relatou o sargento.

O segundo suspeito conseguiu fugir pela área de mata e, até o fechamento da ocorrência, não havia sido localizado.

Com o homem morto, os policiais encontraram o celular roubado, além da arma de fogo utilizada no crime. A bicicleta usada na fuga também foi apreendida. Até o fechamento da matéria, o assaltante ainda não havia sido reconhecido.