Após tortura, homem é decapitado e cabeça é deixada em via pública

26, fevereiro, 2026
Vítima foi mantida amarrada antes do assassinato, e investigação apura se o episódio está ligado a disputa entre facções que atuam em Macapá
Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um crime marcado por extrema violência foi registrado na noite desta quarta-feira (25), no bairro Congós, na zona sul de Macapá. Wueverton da Silva Pennafort, conhecido como “Wuevertinho”, de 26 anos, foi torturado e morto dentro de uma residência localizada no fim da Rua Carlos Drummond, onde estava morando desde a última sexta-feira.

Após a execução, os criminosos decapitaram o rival e levaram a cabeça dele dentro de uma sacola para que fosse jogada em uma área controlada por uma facção rival, o que pode indicar um claro ato de declaração de guerra.

A cabeça foi encontrada na zona norte… Foto: Reprodução

… enquanto o corpo, com mãos e pés amarrados, estava em uma casa na zona sul da capital. Foto: Olho de Boto/SelesNafes.com

A cabeça foi encontrada às margens da Rua Quilombo do Curiaú, no bairro Ipê, na zona norte da cidade. No local, o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que testemunhas relataram a presença de suspeitos em um carro vermelho, modelo Pálio, mas o veículo não foi localizado.

Em seguida, a equipe policial foi chamada e se deslocou até o bairro Congós, área apontada pelas autoridades como região com forte atuação do crlme organizado. Lá, o corpo de Wuevertinho foi encontrado sem a cabeça, com mãos e pés amarrados.

Testemunhas relataram a presença de suspeitos em um carro vermelho nas proximidades de onde a cabeça foi deixada. Foto: Olho de Boto/SelesNafes.com

A perícia identificou múltiplas perfurações de faca pelo corpo e indícios claros de tortura.

“Pela dinâmica observada, a vítima estava amarrada e há fortes indicativos de atuação de organização criminosa”, afirmou o chefe da DHPP.

Moraes destacou ainda que a investigação está em fase inicial e que, até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

A Polícia Civil apura se o crime está relacionado à disputa entre grupos criminosos. Foto: Olho de Boto/SelesNafes.com

Moradores teriam evitado fornecer informações à polícia, o que pode dificultar o avanço das diligências. A motivação para o crime, bem como a razão para a decapitação ainda será apurada pela Polícia Civil.

Há informações preliminares de que a vítima teria sido presa no dia 26 de fevereiro de 2025 na comunidade do Corre Água, em São Joaquim do Pacuí, em posse de uma motocicleta roubada.

Seles Nafes
