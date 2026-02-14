Arquibancadas lotadas e nenhuma ocorrência grave marcam 1ª noite de desfiles no Sambódromo

As cinco primeiras escolas do Amapá entregaram luxo e emoção na passarela; hoje (14) tem mais cinco gigantes na disputa.

Por IAGO FONSECA, de Macapá (AP)

O Sambódromo de Macapá transformou-se no palco de um espetáculo de cores, alegria e segurança na abertura do Carnaval 2026, na sexta-feira, (13). As arquibancadas gratuitas e um forte policiamento garantiram tranquilidade e lazer para todos que prestigiaram a primeira noite de samba, que contou com desfiles de cinco escolas, sendo duas do grupo de acesso e três do especial. O forte esquema de monitoramento no evento não registrou ocorrências graves.

A Embaixada de Samba Cidade de Macapá abriu os desfiles com o enredo “Ouro Negro na Avenida”, levando para a passarela o brilho e o debate sobre a margem equatorial. Com fantasias luxuosas em tons de dourado e preto, a escola explorou a dualidade entre a preservação ambiental e o potencial econômico do petróleo, simbolizando uma nova era de prosperidade para o Amapá.

Em seguida, os Emissários da Cegonha coloriram a avenida com as crendices e a religiosidade popular sob o enredo “Sorte, Axé e Patuás”. A escola encantou o público ao transformar o Sambódromo em um grande altar de fé, utilizando elementos do misticismo e das tradições afro-brasileiras para evocar proteção e celebrar a identidade cultural do povo amapaense.

A Unidos do Buritizal promoveu um encontro internacional ao apresentar “Uma Ponte de Sonhos”, celebrando a irmandade entre o Amapá e a Guiana Francesa. O desfile destacou a integração transfronteiriça e a mistura de ritmos, unindo o marabaixo ao som das Guianas, reforçando os laços históricos e sociais que atravessam o Rio Oiapoque.

A Maracatu da Favela deu um “xeque-mate” na avenida com um espetáculo focado na estratégia e no intelecto. Com o enredo inspirado no jogo de xadrez, a “Gigante da Favela” entregou uma apresentação técnica impecável, onde cada ala representava um movimento tático, unindo cores vibrantes a uma harmonia que contagiou as arquibancadas.

Encerrando a primeira noite de desfiles, a Boêmios do Laguinho levou uma mensagem profunda de renascimento com o enredo “Do Caos à Redenção”. A “Nação Negra” emocionou os presentes ao retratar a superação das dificuldades humanas e a busca pela luz, finalizando a jornada no Sambódromo sob o nascer do sol, em um clima de consagração e esperança.

Para garantir a tranquilidade dos foliões, o Governo do Estado mobilizou um aparato tecnológico de ponta, com o uso de drones e videomonitoramento reforçado por inteligência artificial para identificar situações de risco em tempo real.

No campo da saúde, a estrutura foi robusta: além de um posto fixo de atendimento médico dentro da passarela, o Samu manteve equipes de prontidão para intervenções rápidas.

Como parte das ações preventivas, foi iniciada a distribuição estratégica de 600 mil preservativos e frascos de hipoclorito de sódio, reforçando o cuidado com a saúde pública durante os dias de folia.

Neste sábado (14), a festa continua com o desfile de mais cinco agremiações que prometem acirrar a disputa pelo título: Solidariedade; Império da Zona Norte; Império do Povo; Piratas da Batucada; e Piratas Estilizados.